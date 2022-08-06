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Ердоган кличе Путіна і Зеленського до Стамбула

"Європейська правда"Субота, 6 серпня 2022, 15:37
Фото: сайт Кремля

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що домовленість для розблокування експорту зерна з українських портів створює сприятливий грунт для ширших перемовин між Києвом і Кремлем, та висловив готовність прийняти зустріч Путіна і Зеленського у Стамбулі.

Як повідомляє Anadolu, про це він заявив після зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним у Сочі, пише "Європейська правда"

"Зараз важливо втілювати цей план і трансформувати цю позитивну атмосферу у конкретні кроки задля повернення до перемовин у Стамбулі. Я від початку наголошував, що у війні в Україні не буде переможця. Попри труднощі, я все ще твердо переконаний, що питання вирішиться за столом переговорів. Я нагадав Путіну ще раз, що ми можемо прийняти його зустріч із Зеленським", - сказав президент Туреччини.

Він додав, що Анкара продовжить "просувати діалог з Росією у всіх сферах, щоб сприяти регіональній і глобальній стабільності". 

Як повідомлялося, Ердоган також погодився на часткову оплату за російський газ у рублях.

За інформацією Bloomberg, Путін розглядає президента Туреччини як потенційного посередника в мирних переговорах із Україною.

Перед зустріччю західні ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що Путін збирається просити Ердогана допомогти РФ обходити санкції Заходу в енергетичному й фінансовому секторах.

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Про те, що російські перевізники можуть обходити санкції через Туреччину, "Європейська правда" писала ще на початку травня в матеріалі: Три компанії для росіян: як Туреччина допомагає агресору обходити санкції.

Читайте також: "Байрактари" та туристи з Росії: яку позицію зайняла Туреччина у нинішній війні.

Про деталі домовленостей щодо експорту зерна - у матеріалі Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.

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Теми: ЕрдоганзерноУкраїнаРосія
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