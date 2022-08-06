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Зерновий караван України: перше судно досягло берегів Туреччини

Валентина РоманенкоСубота, 6 серпня 2022, 16:21
Зерновий караван України: перше судно досягло берегів Туреччини
фото з сайту "Укрінформ"

Перше із трьох суден зі збіжжям, які вирушили 5 серпня з українських портів України, досягло берегів Туреччини та перебуває в районі входу в Босфор.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на CNN Türk

Деталі: Вранці 5 серпня з українських портів вийшли три судна. Перше з них Navistar опівдні суботи досягло чорноморського берега Туреччини в районі Босфору.

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Судно Navistar, яке йде під прапором Панами, прямує до Ірландії з 33 тисячами тонн кукурудзи на борту.

При цьому зауважується, що інші два судна досягнуть берегів Стамбула за кілька годин.

Одне з них - суховантаж Rojen під прапором Мальти, який перевозить 13 тисяч тонн збіжжя і прямує в Англію. Третє судно — Polarnet під прапором Туреччини з 12 тисячами тонн кукурудзи на борту прямує в турецький порт Карасу.

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Теми: зерноТуреччинавійна
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