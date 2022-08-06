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До України вперше з початку повномасштабної війни підходить турецьке судно

"Європейська правда"Субота, 6 серпня 2022, 16:41
marinetraffic.com

До морського торговельного порту "Чорноморськ" підходить турецький суховантаж FULMAR S – це перше турецьке судно, яке наближається до України з початку повномасштабного вторгнення України 24 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал BlackSeaNews.

За даними моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", станом на 15:00 за Києвом суботи на підході до порту Чорноморськ спостерігається турецький суховантах FULMAR S.

Очікується, що FULMAR S прибуде в суботу о 20:00 за Києвом. Судно, спущене на воду у 2007 році, зареєстроване на компанію зі Стамбула.

Суховантаж вийшов з турецького порту BANDIRMA, що в Мармуровому морі, понад 10 днів тому. До 2 серпня судно перебувало на якірній стоянці поблизу турецького порту PENDIK, а потім до 5 серпня – на якірній стоянці біля протоки Босфор у Чорному морі, звідки вирушило в напрямку порту "Чорноморськ" о 15:50.

"На якірній стоянці біля входу в Босфор в Чорному мору досі перебуває (теж турецький) балкер OSPREY S, IMO: 9300843, який вважали першим судном, що отримає дозвіл на рейс до портів України за експортним зерном. Отже, наші прогнози, що це будуть переважно судна турецьких власників, підтверджуються", – зазначає головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

Нагадаємо, наприкінці липня Україна, Туреччина, ООН і Росія підписали "зернову угоду" про гарантії експорту українського збіжжя морським шляхом.

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2 серпня Міністерство оборони Туреччини підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах "зернової угоди" між Україною, Туреччиною, ООН і Росією. 3 серпня у Туреччині завершили інспекцію першого судна з українським зерном. Судно пройшло Босфор і попрямувало у Мармурове море.

Читайте також: Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.

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Теми: зерноТуреччинавійна
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