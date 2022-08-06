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В ОП підтверджують передачу Україні Су-25 від Північної Македонії

"Європейська правда"Субота, 6 серпня 2022, 17:39
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у суботу підтвердив, що Північна Македонія передала Україні чотири штурмовики Су-25.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо", – написав Подоляк у Twitter.

Зазначимо, що раніше речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що там не мають інформації про передачу Північною Македонією Україні чотирьох штурмових літаків Су-25. 

У четвер ЗМІ повідомили, що Північна Македонія передала Україні чотири штурмові літаки Су-25, які отримала від Києва під час конфлікту у 2001 році.

Міністерство оборони Північної Македонії на запит видання MKD не підтвердило і не спростувало інформацію, зазначивши, що рішення про надання Україні озброєння будуть "розсекречені й представлені в порядку прозорості".

Під час конфлікту в Македонії у 2001 році країна придбала чотири штурмовики Су-25 в України – три одномісні й один двомісний. Навесні 2003 року їх списали зі збройних сил через відсутність потреби, а у 2004-му – підготували для продажу.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше стало відомо, що Північна Македонія передає Україні радянські танки Т-72, які планувала знімати з озброєння ближчими роками.

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Теми: МакедоніявійнаОфіс президента
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