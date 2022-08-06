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Мешканцям Запорізької області радять запасатися дровами й утеплювати оселі

Катерина ТищенкоСубота, 6 серпня 2022, 18:00
ілюстративне фото Pixabay

Керівник Запорізької ОВА Олександр Старух радить мешканцям області готуватися до важкої зими – зокрема, запасатися дровами та паливними брикетами.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "Що ж стосується підготовки до опалювального сезону 2022-2023, Олександр Старух зауважив, що через російське вторгнення ця зима буде найскладнішою.

Вже сьогодні треба думати про утеплення своїх осель, приватному сектору, по можливості, запасатися дровами та паливними брикетами.

Крім того, спираючись на ситуацію, мають бути створені стратегічні запаси та передбачені альтернативні газу види палива".

Деталі: Старух також розповів, що в зоні ведення бойових дій росіяни перебили електромережі та газогони.

"Але наразі обласна влада робить все можливе, у тому числі проводить розмови з представниками критичних інфраструктур, щоб забезпечити там хоча б мінімальне проведення опалювального сезону", - йдеться в повідомленні.

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Теми: Запорізька областьопалення
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