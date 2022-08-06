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Окупанти наступали на трьох напрямках, але отримали відсіч – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоСубота, 6 серпня 2022, 18:21
фото Генштабу ЗСУ

Українські військові відбили наступальні дії ворога на Слов’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Деталі: На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Сулигівка, Довгеньке, Долина, Мазанівка, Адамівка, Карнаухівка, Курулька, Рідне, Дібрівне, Грушуваха, Богородичне та Маяк.

Окремі підрозділи ворога намагалися просунутися в район західної околиці Богородичного, успіху не мали, відійшли.

На Бахмутському напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу Бахмута, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Кодеми, Юріївки, Бахмутського, Берестового, Покровського та Іванграда. Російська штурмова та армійська авіація завдала ударів неподалік Зайцевого, Соледара, Бахмута, Берестового і Яковлівки.

Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в напрямках Стряпівка – Бахмутське, Покровське – Соледар, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Яковлівка, Відродження – Вершина, Покровське – Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог отримав рішучу відсіч українських воїнів та відійшов.

На Авдіївському напрямку ствольна та реактивна артилерія ворога обстрілювала райони Авдіївки, Пісків, Нетайлового, Невельського та Нью-Йорка. Штурмова авіація окупантів діяла поблизу Нью-Йорка, Красногорівки, Пісків та Мар’їнки.

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Наступальними діями російські загарбники намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, Новоселівка Друга – Красногорівка, Олександрівка – Мар’їнка, Кирилівка – Павлівка та Пречистівка – Новомайорське. Українські воїни завдали ворогу значних втрат та відкинули назад.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не вів. Здійснив обстріли із танків та артилерії поблизу Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського, Дронівки, Донецького, Григорівки, Різниківки, Миколаївки, Спірного, Званівки, Переїзного, Калеників, Долини та Виїмки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли біля Новомихайлівки, Шевченко, Великої Новосілки, Запоріжжя, Залізничного, Новоданилівки, Зеленого Поля та Чарівного. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Темирівка, Малі Щербаки, Новоандріївка, Вільне Поле, Новосілка, Вугледар, Павлівка та Пречистівка.

На Сіверському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли неподалік Янжулівки, Миколаївки та Залізного Мосту Чернігівської області, а також біля Нової Гути, що на Сумщині.

На Харківському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Прудянки, Дуванки, Золочева та ще 27 населених пунктів. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова, Леб’яжого та Гусарівки.

На Південнобузькому напрямку противник систематичним застосуванням наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення та в глибині оборони намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу та звільнення тимчасово захопленої території.

Окупанти задіяли армійську авіацію для ударів неподалік Андріївки. Активно вели повітряну розвідку району безпілотними літальними апаратами.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

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Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
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