Судно з Туреччини вперше з початку війни прибуло до України

Уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого в суботу ввечері до України прибуло судно під завантаження – балкер FULMAR S.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, судно зайшло в межах реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів.

Міністр вважає, що прибуття FULMAR S означає старт роботи "зернового коридору" у двох напрямках – на вихід і на вхід до портів України.

"Ця подія також є важливим сигналом ринку, що "зерновий коридор" – це безпечна і головне вигідна бізнес можливість для судновласників повернутися в українські порти", – додав Кубраков.

Як повідомлялося, суховантаж вийшов із турецького порту BANDIRMA, що в Мармуровому морі, понад 10 днів тому. До 2 серпня судно перебувало на якірній стоянці поблизу турецького порту PENDIK, а потім до 5 серпня – на якірній стоянці біля протоки Босфор у Чорному морі, звідки вирушило в напрямку порту "Чорноморськ" о 15:50.

Нагадаємо, наприкінці липня Україна, Туреччина, ООН і Росія підписали "зернову угоду" про гарантії експорту українського збіжжя морським шляхом.

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2 серпня Міністерство оборони Туреччини підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах "зернової угоди" між Україною, Туреччиною, ООН і Росією. 3 серпня у Туреччині завершили інспекцію першого судна з українським зерном. Судно пройшло Босфор і попрямувало у Мармурове море.

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