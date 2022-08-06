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Посол Польщі: якби Україна отримала HIMARS раніше, вона б не відступила з Маріуполя

"Європейська правда"Субота, 6 серпня 2022, 21:32

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький вважає, що більш швидке постачання Києву далекобійних систем залпового вогню HIMARS могли б попередити окупацію Маріуполя російськими силами.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку Ціхоцький озвучив в інтерв’ю Polska Times.

"Чудово відомо, що якби HIMARS дісталися України раніше, то, може, не дійшло б до трагедії Маріуполя. Українці просто стояли за 100 кілометрів від міста, їх відділяла рівнина, не було можливості просувати лінію фронту, і вони були змушені бездіяльно спостерігати за трагедією своїх побратимів", – сказав посол.

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Ціхоцький додав, що якби Україна на той час мала HIMARS, то не пустила б росіян у Маріуполь.

"Тож ми маємо запитати себе, чи збираємося ми спостерігати, як Україна стікає кров’ю і, нарешті, перемагає, а потім десятиліттями відбудовуватиме себе, що також призведе до тривалого стану нестабільності на наших кордонах, чи не гуртуватися зараз, щоб докласти ще більше зусиль, прискорити цю перемогу і, як наслідок, скоротити період відбудови та відновлення стабільності", – сказав польський посол.

За словами Ціхоцького, в перемозі України у війні над Росією "немає жодних сумнівів".

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"Якщо не станеться незрозумілого повороту, який призведе до того, що Захід припинить підтримувати Україну військово-економічно і покарає Росію санкціями – мені важко навіть придумати причину для цього, – Україна захиститься. Це лише питання часу, а ще масштабів жертв і руйнувань", – додав він.

Нагадаємо, у травні захисники "Азовсталі" в Маріуполі оголосили про припинення опору за наказом командування і вийшли до окупантів, які тепер вважають їх полоненими. За твердженням української сторони, це частина операції з визволення захисників.

Наприкінці липня Росія влаштувала вибух у колонії в окупованій Оленівці Донецької області, куди напередодні перевезла полонених "азовців".

Теми: МаріупользброявійнаПольща
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