Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол Польщі: якби Україна отримала HIMARS раніше, вона б не відступила з Маріуполя

"Європейська правда"Субота, 6 серпня 2022, 21:32

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький вважає, що більш швидке постачання Києву далекобійних систем залпового вогню HIMARS могли б попередити окупацію Маріуполя російськими силами.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку Ціхоцький озвучив в інтерв’ю Polska Times.

"Чудово відомо, що якби HIMARS дісталися України раніше, то, може, не дійшло б до трагедії Маріуполя. Українці просто стояли за 100 кілометрів від міста, їх відділяла рівнина, не було можливості просувати лінію фронту, і вони були змушені бездіяльно спостерігати за трагедією своїх побратимів", – сказав посол.

Ціхоцький додав, що якби Україна на той час мала HIMARS, то не пустила б росіян у Маріуполь.

"Тож ми маємо запитати себе, чи збираємося ми спостерігати, як Україна стікає кров’ю і, нарешті, перемагає, а потім десятиліттями відбудовуватиме себе, що також призведе до тривалого стану нестабільності на наших кордонах, чи не гуртуватися зараз, щоб докласти ще більше зусиль, прискорити цю перемогу і, як наслідок, скоротити період відбудови та відновлення стабільності", – сказав польський посол.

За словами Ціхоцького, в перемозі України у війні над Росією "немає жодних сумнівів".

"Якщо не станеться незрозумілого повороту, який призведе до того, що Захід припинить підтримувати Україну військово-економічно і покарає Росію санкціями – мені важко навіть придумати причину для цього, – Україна захиститься. Це лише питання часу, а ще масштабів жертв і руйнувань", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у травні захисники "Азовсталі" в Маріуполі оголосили про припинення опору за наказом командування і вийшли до окупантів, які тепер вважають їх полоненими. За твердженням української сторони, це частина операції з визволення захисників.

Наприкінці липня Росія влаштувала вибух у колонії в окупованій Оленівці Донецької області, куди напередодні перевезла полонених "азовців".

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: МаріупользброявійнаПольща
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

The Times: Amnesty International стала рупором путінської пропаганди і повинна піти зі сцени

Косово арештувало на кордоні російську журналістку — її підозрюють у роботі на розвідку РФ

Загострення на ЗАЕС: Зеленський дорікнув Amnesty International за мовчання

ЗСУ досягли сильних результатів у знищенні баз окупантів – Зеленський

Заступник гауляйтера Нової Каховки помер після поранення – окупанти

У МЗС пояснили, чому анулювали диппаспорти 225 депутатів

Усі новини...
Маріуполь
Окупанти в Маріуполі готують "суд" над захисниками, збирають клітки у філармонії – міськрада
Маріупольський міський ліцей відновить роботу у Києві
У Маріуполі зросла смертність, у лікарнях помирає кожен четвертий – мерія
Останні новини
08:27
ЗСУ відбили три спроби штурму на Луганщині
07:51
Дніпропетровщина: росіяни гатили з "Градів" та "Ураганів", двоє поранених
07:00
Зведення Генштабу: Росія розгортає додаткові війська в Білорусі
06:01
ISW: Росія використовує АЕС, аби зіграти на страху Заходу перед ядерною катастрофою
05:11
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
04:48
Ізраїль ліквідував ще одного ватажка “Ісламського джихаду” в секторі Гази
04:00
The Times: Amnesty International стала рупором путінської пропаганди і повинна піти зі сцени
03:18
Тайвань заявив, що Китай провів репетицію нападу на острів
02:21
ОК "Південь": ЗСУ знищили російський "Панцир" і чотири системи С-300
01:30
Косово арештувало на кордоні російську журналістку — її підозрюють у роботі на розвідку РФ
Усі новини...