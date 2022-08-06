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Ворог продовжує обстрілювати Сумщину: близько 200 "прильотів" за день

Валентина РоманенкоСубота, 6 серпня 2022, 22:49

Впродовж дня 6 серпня війська рф обстрілювали громади Сумщини з артилерії, мінометів і гранатометів - зафіксовано близько 200 "прильотів".

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram

Пряма мова: "Сьогодні за день росіяни обстрілювали території Есманської, Глухівської, Буринської, Шалигінської, Білопільської, Миколаївської. Зафіксовано близько 200 прильотів".

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Деталі: У Глухівській громадаі близько 11 був обстріл з гранатометів − 10 прильотів та зі стрілецького озброєння (декілька кулеметних черг).

Есманьська громада: з 10.40 був артобстріл території − 15 прильотів.

Між населеними пунктами Білопільської та Буринської громад з 11.00 росіяни били з артилерії − 38 прильотів.

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Шалигінська громада: після 11.00 був артобстріл (40 прильотів), о 12.33 обстріл продовжився (ймовірно САУ) − 40 прильотів.

Миколаївська громада: двічі за добу росіяни обстрілювали населені пункти громади: після 19.00 − мінометний обстріл (7 прильотів), о 19.45 − артобстріл (попередньо − САУ − 20 прильотів.

За даними очільник ОВА, на щастя, в усіх випадках обійшлося без жертв.

Інформація щодо руйнувань - з'ясовується.

Теми: Сумська областьвійна
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