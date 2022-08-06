Вибухова краса: холодноярівці показали знищення ворожого танка Джавеліном
Субота, 6 серпня 2022, 23:33
Бійці 93-ї бригади оприлюднили відео знищення російського танка за допомогою американського переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.
Джерело: Facebook-сторінка бригади
Деталі: У повідомленні вказано, що подія малоа місце 6 серпня. Напрямок – не розкривається.
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Дослівно: "93 бригада Холодний Яр продовжує нищити окупаційні війська в Україні. До уваги - видовищне відео сьогоднішнього пострілу джавелінщика у ворожий танк".