Вибухова краса: холодноярівці показали знищення ворожого танка Джавеліном

Бійці 93-ї бригади оприлюднили відео знищення російського танка за допомогою американського переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.

Джерело: Facebook-сторінка бригади

Деталі: У повідомленні вказано, що подія малоа місце 6 серпня. Напрямок – не розкривається.

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Дослівно: "93 бригада Холодний Яр продовжує нищити окупаційні війська в Україні. До уваги - видовищне відео сьогоднішнього пострілу джавелінщика у ворожий танк".