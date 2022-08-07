"Зерновий коридор": Наступного тижня запрацює порт Південний

Наступного тижня в рамках "зернової ініціативи" запрацює порт Південний.

Джерело: заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм

Дослівно: "Наступного тижня плануємо долучити до "зернової ініціативи" і порт Південний. Працюючий коридор з трьох портів - Одеса, Чорноморськ та Південий - дасть нам змогу протягом місяця вийти на 3 млн тонн експорту української агропродукції".

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Деталі: На сьогодні з двох портів всього вийшло чотири судна - один з порту Одеса і три з порту Чорноморськ.

Зазначається, що сьогодні вперше після 24 лютого в Україну зайшло судно під завантаження збіжжя - балкер FULMAR S під прапором Барбадосу завтра зайде до причалу Чорноморська під завантаження кукурудзою.

Нагадаємо: 1 серпня з Одеси відчалило перше судно у рамках Стамбульських домовленостей про "зерновий коридор", а за два дні представники Росії, України, Туреччини та ООН, що входять до складу Спільного координаційного центру в Стамбулі, завершили його інспекцію.

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