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ОК "Південь": ЗСУ знищили російський "Панцир" і чотири системи С-300

Анастасія КалатурНеділя, 7 серпня 2022, 02:21
ОК Південь: ЗСУ знищили російський Панцир і чотири системи С-300
ФОТО: GETTY

ЗСУ на півдні знищили чотири російські зенітно-ракетні системи С-300 і зенітно-ракетний гарматний комплекс  "Панцир-С1".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Знищені також 122-х мм гаубиця, ворожий безпілотник-розвідник, броньована та автомобільна техніка. Знищено ще один польовий склад боєприпасів. 72 окупанти ліквідовані.

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ЗСУ завдали 9 ударів  по трьох опорних пунктах, чотирьох скупченнях ворога, озброєння та техніки, по одному складу боєприпасів та радіолокаційній станції. Наші війська виконали понад 200 вогневих завдань, зокрема по силах ППО противника.

Як зазначається, остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

Теми: війнаРосія
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