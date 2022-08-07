Тайвань заявив, що Китай провів репетицію нападу на острів

Китайські літаки та військові кораблі провели репетицію нападу на Тайвань.

Джерело: Reuters з посиланням на Міністерство оборони Тайваню

Деталі: Кілька китайських кораблів і літаків здійснили місії в Тайванській протоці. 14 з 20 китайських літаків перетнули серединну лінію — неофіційний буфер, який розділяє дві сторони — під час того, що тайванські військові назвали імітацією нападу на острів. Також діяли 14 китайських військових кораблів.

Тайвань підняв у повітря реактивні літаки.

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