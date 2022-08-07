Тайвань заявив, що Китай провів репетицію нападу на острів

Китайські літаки та військові кораблі провели репетицію нападу на Тайвань.

Джерело: Reuters з посиланням на Міністерство оборони Тайваню

Деталі: Кілька китайських кораблів і літаків здійснили місії в Тайванській протоці. 14 з 20 китайських літаків перетнули серединну лінію — неофіційний буфер, який розділяє дві сторони — під час того, що тайванські військові назвали імітацією нападу на острів. Також діяли 14 китайських військових кораблів.

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Тайвань підняв у повітря реактивні літаки.

Нагадаємо:

Пекін почав цього тижня великомасштабні військові навчання у відповідь на візит на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. Китай негайно засудив візит Пелосі і пообіцяв вжити заходи у відповідь, заявивши, що візит завдає серйозної шкоди миру та стабільності в Тайванській протоці.

Китай припинив переговори зі США щодо оборони та клімату.

Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами.