Організація Amnesty International стала рупором пропаганди режиму Володимира Путіна, зводячи наклеп на жертв російської агресії – про це пише британське видання The Times.

Джерело: текст The Times

Дослівно: "Amnesty International, присвячена висвітленню справ "в'язнів совісті", цього тижня рішуче взялася за підрив довіри до себе, служачи рупором пропаганди путінського режиму… Представники громадськості, які щедро жертвують гроші та час, вважаючи, що вони допомагають жертвам переслідувань, мають зупинитися. Колись шановна гуманітарна кампанія, Amnesty тепер демонструє сумну байдужість до пригноблення. Проявивши себе м'яко щодо злочину і фашизму, вона повинна мати порядність піти зі сцени".

Деталі: Зазначається, що українські сили базуються у житлових районах, бо їх атакують російські війська. Це усталений метод російських військових дій у Чечні та Сирії, а також в Україні. Натомість українські сили мужньо протистоять, допомагаючи цивільному населенню залишити небезпечні райони.

The Times пише, що існує юридичне зобов'язання, кодифіковане у Женевських конвенціях, захищати мирних жителів на війні, і моніторингова діяльність таких організацій, як Червоний Хрест, може допомогти забезпечити його виконання. Зазначається, що "це зовсім не те, що звинувачувати і зводити наклеп на жертв агресії, чим тут і займається Amnesty. Не дивно, що український офіс групи, з яким ніхто не консультувався, засудив ці передбачувані висновки, тоді як російське посольство в Лондоні охоче відтворило їх". Звіт Amnesty неправильно трактує зміст міжнародного права.

The Times уточнює, що минулоріч ця правозахисна група вже принижувалася перед Кремлем, відмовившись визнавати російського опозиціонера Олексія Навального в'язнем сумління, перш ніж поспішно скасувати це рішення після шквалу критики, і "очевидно, Amnesty нічого не навчилася з цього фіаско".

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