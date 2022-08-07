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The Times: Amnesty International стала рупором путінської пропаганди і повинна піти зі сцени

Анастасія КалатурНеділя, 7 серпня 2022, 04:00
фото: getty

Організація Amnesty International  стала рупором пропаганди режиму Володимира Путіна, зводячи наклеп на жертв російської агресії – про це пише британське видання The Times.

Джерело: текст The Times

Дослівно: "Amnesty International, присвячена висвітленню справ "в'язнів совісті", цього тижня рішуче взялася за підрив довіри до себе, служачи рупором пропаганди путінського режиму… Представники громадськості, які щедро жертвують гроші та час, вважаючи, що вони допомагають жертвам переслідувань, мають зупинитися. Колись шановна гуманітарна кампанія, Amnesty тепер демонструє сумну байдужість до пригноблення. Проявивши себе м'яко щодо злочину і фашизму, вона повинна мати порядність піти зі сцени".

Деталі: Зазначається, що українські сили базуються у житлових районах, бо їх атакують російські війська. Це усталений метод російських військових дій у Чечні та Сирії, а також в Україні. Натомість українські сили мужньо протистоять, допомагаючи цивільному населенню залишити небезпечні райони.

The Times пише, що існує юридичне зобов'язання, кодифіковане у Женевських конвенціях, захищати мирних жителів на війні, і  моніторингова діяльність таких організацій, як Червоний Хрест, може допомогти забезпечити його виконання. Зазначається, що "це зовсім не те, що звинувачувати і зводити наклеп на жертв агресії, чим тут і займається Amnesty. Не дивно, що український офіс групи, з яким ніхто не консультувався, засудив ці передбачувані висновки, тоді як російське посольство в Лондоні охоче відтворило їх". Звіт Amnesty неправильно трактує зміст   міжнародного права.

The Times уточнює, що минулоріч ця правозахисна група вже принижувалася перед Кремлем, відмовившись визнавати російського опозиціонера Олексія Навального в'язнем сумління, перш ніж поспішно скасувати це рішення після шквалу   критики, і "очевидно, Amnesty нічого не навчилася з цього фіаско".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 4 серпня правозахисна організація Amnesty International випустила звіт, у якому заявляє, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, розміщуючись на території шкіл та лікарень.
  • Український офіс організації після цього оприлюднив коментар, у якому пояснює, що українська команда не була залучена до підготовки звіту та від початку намагалась переконати колег у недопустимості й неповноті такого матеріалу та у підсумку відмовилась перекладати і поширювати його, але до їхньої думки не дослухались. 
  • В Офісі президента після публікації звіту наголосили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є не чим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України. Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що матеріал Amnesty International свідчить про "втрату адекватності" в організації.  Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що такий звіт створює фальшивий баланс між злочинцем і жертвою.

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Теми: права людиниРосія
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