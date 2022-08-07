ISW: Росія використовує АЕС, аби зіграти на страху Заходу перед ядерною катастрофою
Неділя, 7 серпня 2022, 06:01
РФ використовує АЕС, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні.
Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)
Деталі: Також росіяни намагаються підірвати волю Заходу до надання військової підтримки українському контрнаступу та використовувати АЕС як ядерний щит для запобігання ударам України по російській силі та техніці.
Реклама:
Деякі ключові висновки аналітиків ISW:
- Росіяни провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, а також на схід та південь від Бахмута.
- Російські війська провели серію наземних атак, намагаючись прорвати українські оборонні рубежі на північ, захід та південь від Донецька.
- Росіяни не вели наступальних операцій на півдні України та продовжували оборонні заходи.
- Діяльність українських партизанів і громадянський опір розчаровують окупантів.
Нагадаємо: Як раніше писав Інститут дослідження війни, росіяни неодноразово використовували артилерійські системи, навмисно розміщені на території Запорізької АЕС, для обстрілу цілей за Дніпром, зокрема Нікополя.
Слухайте також:
ВІДЕО ДНЯ
Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти