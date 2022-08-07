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ISW: Росія використовує АЕС, аби зіграти на страху Заходу перед ядерною катастрофою

Анастасія КалатурНеділя, 7 серпня 2022, 06:01

РФ використовує АЕС, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Також росіяни намагаються підірвати волю Заходу до надання військової підтримки українському контрнаступу та   використовувати АЕС як ядерний щит для запобігання ударам України по російській силі та техніці.

Деякі ключові висновки аналітиків ISW:

  • Росіяни провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, а також на схід та південь від Бахмута.
  • Російські війська провели серію наземних атак, намагаючись прорвати українські оборонні рубежі на північ, захід та південь від Донецька.
  • Росіяни не вели наступальних операцій на півдні України та продовжували оборонні заходи.
  • Діяльність українських партизанів і громадянський опір розчаровують окупантів.

Нагадаємо: Як раніше писав Інститут дослідження війни, росіяни неодноразово використовували артилерійські системи, навмисно розміщені на території Запорізької АЕС, для обстрілу цілей за Дніпром, зокрема Нікополя.

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Теми: АЕСРосіявійна
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