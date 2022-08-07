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ISW: Росія використовує АЕС, аби зіграти на страху Заходу перед ядерною катастрофою

Анастасія КалатурНеділя, 7 серпня 2022, 06:01

РФ використовує АЕС, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Також росіяни намагаються підірвати волю Заходу до надання військової підтримки українському контрнаступу та   використовувати АЕС як ядерний щит для запобігання ударам України по російській силі та техніці.

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Деякі ключові висновки аналітиків ISW:

  • Росіяни провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, а також на схід та південь від Бахмута.
  • Російські війська провели серію наземних атак, намагаючись прорвати українські оборонні рубежі на північ, захід та південь від Донецька.
  • Росіяни не вели наступальних операцій на півдні України та продовжували оборонні заходи.
  • Діяльність українських партизанів і громадянський опір розчаровують окупантів.

Нагадаємо: Як раніше писав Інститут дослідження війни, росіяни неодноразово використовували артилерійські системи, навмисно розміщені на території Запорізької АЕС, для обстрілу цілей за Дніпром, зокрема Нікополя.

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Теми: АЕСРосіявійна
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