Дніпропетровщина: росіяни гатили з "Градів" та "Ураганів", двоє поранених

У ніч на 7 серпня росіяни обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, зокрема в Марганці двоє людей постраждали.

Джерело: голова ОДА Дніпропетровщини Валентин Резніченко, голова ВА Кривого Рогу Олександр Вілкул

Дослівно: "На Нікопольський район російська армія направила 60 снарядів з "Градів". У Марганці постраждали двоє людей. 64-річний чоловік з пораненнями у лікарні".

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Деталі: Крім того, у Марганці пошкоджені майже 50 приватних будинків, кілька автівок та автобусна зупинка. Обстрілом зачепило газопровід та електромережу. Кілька тисяч марганчан без світла.

У Червоногригорівській громаді без жертв та руйнувань.

По Криворізькому району ворог ударив з "Ураганів" та ствольної артилерії. Під вогонь потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади. Минулося без постраждалих.

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Вілкул уточнив, що у Марганці пошкоджено 44 житлових будинків, 8 господарських споруди, знищено 2 господарські споруди.

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