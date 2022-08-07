ЗСУ відбили три спроби штурму на Луганщині

руйнування на Луганщині. фото з ТГ Гайдая

Противник зосередив основні зусилля на Сході України та штурмував Верхньокам’янське.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Незважаючи на перекидання частини живої сили та техніки до південних областей, основні зусилля росіяни продовжують зосереджувати на Сході України.

Ворог тричі організовував штурмові дії, при кожній з яких атакував одразу з декількох сторін. Зокрема, вів наступ поблизу Верхньокам’янського, але через супротив наших збройних сил вимушений був відступити".

Деталі: За даними Гайдая, 12 разів росіяни застосовували ствольну артилерію, ще чотири – реактивну. Таку ж кількість разів залучали мінометників, завдали двох ракетних ударів.

Населені пункти, навколо яких пролягає лінія фронту, були обстріляні окупантами з усіх видів озброєння, у тому числі із танків. Шість ударів проведені штурмовою та армійською авіацією ворога.

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