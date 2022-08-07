Росіяни вбили ще п'ятьох і поранили вісім мирних жителів Донеччини

За добу 6 серпня російські окупанти вбили п'ятьох і поранили вісьмох цивільних осіб на Донеччині.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова: "За 6 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 3 в Бахмуті, 1 в Авдіївці та 1 у Благодатному. Ще 8 людей отримали поранення".

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Деталі: Кириленко вкотре нагадує, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.