Рубіжне: окупанти лише зараз поховали тіла пів сотні українців, вбитих ще у квітні

В Рубіжному Луганської області окупанти днями поховали рештки 63 загиблих місцевих жителів, яких вони вбили чотири місяці тому.

Джерело: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "У першу чергу, росіяни перевіряли територію об'єктів соціального значення.

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Хочеться спитати – а ще пізніше не можна було почати? Більшою територією міста росіяни оволоділи ще в квітні. Невже необхідно було чекати найспекотнішої погоди?

Минуло майже чотири місяці, а вони тільки почали збирати тіла, які до сих пір лежали посеред вулиць".