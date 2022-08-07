Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Рубіжне: окупанти лише зараз поховали тіла пів сотні українців, вбитих ще у квітні

Роман ПетренкоНеділя, 7 серпня 2022, 08:52
ЕКСГУМАЦІЯ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ПОХОВАНИХ У БРАТСЬКІЙ МОГИЛІ. ФОТО ілюстративне: ДМИТРО ЛАРІН, УП

В Рубіжному Луганської області окупанти днями поховали рештки 63 загиблих місцевих жителів, яких вони вбили чотири місяці тому.

Джерело: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "У першу чергу, росіяни перевіряли територію об'єктів соціального значення.

Хочеться спитати – а ще пізніше не можна було почати? Більшою територією міста росіяни оволоділи ще в квітні. Невже необхідно було чекати найспекотнішої погоди?

Минуло майже чотири місяці, а вони тільки почали збирати тіла, які до сих пір лежали посеред вулиць".

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Луганська областьвійнаокупаціяРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

До порту "Чорноморськ" зайшло перше з моменту вторгнення РФ судно – готове для завантаження

Amnesty International заявила, що шкодує про завданий біль і не виправдовує РФ

Повітряні сили пояснили, які літаки потрібні, щоб у тандемі з HIMARS деокупувати території

Зеленський через обстріл Запорізької АЕС вимагає додаткових санкцій

Окупанти обстріляли ракетами Запорізьку АЕС, пошкоджені датчики – Енергоатом

Лише в одній області не було прильотів від початку війни – МВС

Усі новини...
Луганська область
ЗСУ відбили три спроби штурму на Луганщині
На Луганщині продпайками заманюють людей на "референдум" за приєднання до РФ – Гайдай
На Луганщині окупанти посилили мобілізацію: долучають вчителів та підприємства
Останні новини
20:16
Майже по всій Україні – повітряна тривога
20:09
доповненоУ Вінниці та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
19:59
Чехія почне переговори з Ізраїлем щодо купівлі бойових безпілотників
19:44
фотоЗірка Голлівуду Честейн відвідала Київ і зустрілася з Зеленським
19:39
У Києві лунали постріли: п’яний рецидивіст проривався через блокпост
19:14
Естонія: Росія має негайно передати всі українські об'єкти атомної енергетики Україні
19:10
Демонтаж "Батьківщини-матері" у Києві Ткаченко назвав абсурдом
19:01
Окупанти намагалися наступати на Херсонщині, але їх змусили відійти – зведення Генштабу
18:42
Депозитарій НБУ відновлює обіг державних цінних паперів
18:39
Байден завершив ізоляцію після 18 днів "пригод" із Covid
Усі новини...