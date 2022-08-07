Рубіжне: окупанти лише зараз поховали тіла пів сотні українців, вбитих ще у квітні
Неділя, 7 серпня 2022, 08:52
В Рубіжному Луганської області окупанти днями поховали рештки 63 загиблих місцевих жителів, яких вони вбили чотири місяці тому.
Джерело: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram
Пряма мова Гайдая: "У першу чергу, росіяни перевіряли територію об'єктів соціального значення.
Хочеться спитати – а ще пізніше не можна було почати? Більшою територією міста росіяни оволоділи ще в квітні. Невже необхідно було чекати найспекотнішої погоди?
Минуло майже чотири місяці, а вони тільки почали збирати тіла, які до сих пір лежали посеред вулиць".
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