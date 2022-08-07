Розвідка Британії порахувала вбитих російських генералів на війні

Від початку російського вторгнення в Україні як мінімум 6 російських командувачів були звільнені і 10 російських генералів загинули.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в неділю, повідомляє "Європейська правда".

"Погана результативність російських збройних сил під час вторгнення в Україну дорого обійшлася російському військовому керівництву, що, ймовірно, призвело до звільнення як мінімум шести російських командирів з початку бойових дій у лютому 2022 року", - йдеться у зведенні.

Йдеться, зокрема, про звільнення командувачів Східного та Західного військових округів Росії.

Генерала-полковника Александра Чайка було звільнено з посади командувача Східного військового округу у травні 2022 року.

Генерал-полковник Александр Журавльов, командувач Західного військового округу з 2018 року, був відсутній на святкуванні Дня ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі 31 липня 2022 року, і, швидше за все, його замінив генерал-лейтенант Владімір Кочетков.

Генерал Александр Дворніков був зміщений після того, як отримав загальне командування операцією в Україні, а генерал Сергєй Суровікін прийняв командування Південним угрупуванням військ від генерала Геннадія Жидка.

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"Ці звільнення посилюються тим, що на полі бою в Україні загинули щонайменше 10 російських генералів. Сукупний вплив на узгодженість командування, ймовірно, посилює тактичні та оперативні проблеми Росії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у США кажуть, що РФ щодня втрачає на війні в Україні сотні військових.

За повідомленням британської розвідки від 6 серпня, РФ масово перекидає війська на південь, починається нова фаза війни.

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