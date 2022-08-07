За добу ЗСУ знищили 300 російських загарбників – Генштаб

За добу 6 серпня Збройні сили України знищили 300 російських окупантів, загальні втрати армії РФ від початку повномасштабної війни перевалили за 42 тисячі.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Донецькому напрямку.

Реклама:

Загальні ж бойові втрати противника з 24.02 по 07.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 42200 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1805 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 4055 (+4) од,

артилерійських систем – 958 (+3) од,

РСЗВ - 260 (+0) од,

засоби ППО - 132 (+5) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 750 (+6),

крилаті ракети - 182 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2978 (+8) од,

спеціальна техніка - 86 (+1).

Дані постійно уточнюються

Слухайте також:

ВІДЕО ДНЯ

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти