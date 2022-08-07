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За добу ЗСУ знищили 300 російських загарбників – Генштаб

Валентина РоманенкоНеділя, 7 серпня 2022, 09:59
ілюстративне фото ЗСУ

За добу 6 серпня Збройні сили України знищили 300 російських окупантів, загальні втрати армії РФ від початку повномасштабної війни перевалили за 42 тисячі.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Донецькому напрямку.

Загальні ж бойові втрати противника з 24.02 по 07.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 42200 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1805 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4055 (+4) од,
  • артилерійських систем – 958 (+3) од,
  • РСЗВ - 260 (+0) од,
  • засоби ППО - 132 (+5) од,
  • літаків – 223 (+0) од,
  • гелікоптерів – 191 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 750 (+6),
  • крилаті ракети - 182 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2978 (+8) од,
  • спеціальна техніка - 86 (+1).

Дані постійно уточнюються

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Теми: війнаГенштаб
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