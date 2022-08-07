За добу ЗСУ знищили 300 російських загарбників – Генштаб
Неділя, 7 серпня 2022, 09:59
За добу 6 серпня Збройні сили України знищили 300 російських окупантів, загальні втрати армії РФ від початку повномасштабної війни перевалили за 42 тисячі.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Донецькому напрямку.
Загальні ж бойові втрати противника з 24.02 по 07.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 42200 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1805 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4055 (+4) од,
- артилерійських систем – 958 (+3) од,
- РСЗВ - 260 (+0) од,
- засоби ППО - 132 (+5) од,
- літаків – 223 (+0) од,
- гелікоптерів – 191 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 750 (+6),
- крилаті ракети - 182 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2978 (+8) од,
- спеціальна техніка - 86 (+1).
Дані постійно уточнюються
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