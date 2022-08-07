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Роковини нападу Росії на Грузію: Україна вимагає деокупації територій

"Європейська правда"Неділя, 7 серпня 2022, 10:10
Роковини нападу Росії на Грузію: Україна вимагає деокупації територій
ілюстративне фото

МЗС України заявило про рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії та вимагає деокупації частин територій країни. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС України з нагоди 14 річниці від початку збройної агресії РФ проти Грузії. 

"Через майже півтори декади Росія продовжує свою загарбницьку політику проти Грузії, утримує під окупацією Абхазію та Цхінвальський регіон/Південну Осетію, грубо порушуючи права людини на цих грузинських територіях. Україна рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявило міністерство.

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Не отримавши належної реакції світового співтовариства на агресію проти Грузії, в 2014 році Росія продовжила загарбницькі дії в Україні – окупувала Крим та частину Донецької та Луганської областей, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України, додали в МЗС.

"Переконані, що зупинити агресивну політику РФ можливо завдяки спільним зусиллям міжнародної спільноти, чіткому дотриманню санкційних режимів проти Росії та всебічній підтримці країн, проти яких Москва здійснює агресію. Росія має деокупувати частини територій Грузії та України, а російські воєнні злочинці понести найсуворішу відповідальність", - зазначили у відомстві.

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Теми: ГрузіяРосіяМЗС
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