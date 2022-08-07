Проти снарядів реактивної артилерії ППО безсила, потрібно знищувати на землі – Повітряні сили

Прифронтові міста потерпають від ударів реактивної артилерії ворога, її потрібно знищувати у місцях, звідки ведеться вогонь.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ" 7 серпня

Пряма мова: "Прифронтові міста (Харків, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя) страждають передусім через реактивну та ствольну артилерію. Через неї так само вмикається сигнал повітряної тривоги, якщо є відомості про обстріл з території, підконтрольній російським війська саме "Градами", "Смерчами", "Ураганами".

Люди це теж сприймають за ракетний обстріл, хоча це обстріл реактивною артилерією, проти якої, на жаль ППО – безсила".

Деталі: Ігнат уточнив, що зенітно-ракетні комплекси також не можуть збивати такі цілі, зенітна ракета призначена для збиття інших повітряніих цілей, водночас "пакет" "Града" (40 реактивних снарядів) летить лічені хвилини.

Речник Повітряних сил наголосив, що потрібно рішучіше громити противника там, звідки він завдає цих ударів. Для цього зокрема потрібне посилення озброєння від міжнародних партнерів.

Нагадаємо: 7 серпня відзначається День Повітряних сил України.

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