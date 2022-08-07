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Окупанти активно готуються до псевдореферендуму: складають реєстр приміщень - Гайдай

Валентина РоманенкоНеділя, 7 серпня 2022, 11:58
Сергій Гайдай

Російські загарбники швидкими темпами готуються до псевдореферендуму на окупованих територіях: вже визначилися з місцями проведення та активно агітують.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram

Пряма мова: "На фейковий рефендум людей заманюють продуктами, водою, будматеріалами, а також обіцянками хорошого життя з екрану пересувного телевізора, який цілий день промиває мізки населенню в окупованих містах.

Свого роду - це шантаж. "ми вам допоможемо задовольнити первинні потреби, а ви йдете на "референдум". Як ні - помирайте, і без вас результат намалюємо".

Деталі: За словами Гайдая, окупанти вже складають реєстр приміщень, де проведуть вибори без вибору.

До того ж, в кожному населеному пункті вже з‘явилися брехливі пропагандистські газети-вісники.

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Теми: окупаціявійнаЛуганська область
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