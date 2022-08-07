Окупанти активно готуються до псевдореферендуму: складають реєстр приміщень - Гайдай

Російські загарбники швидкими темпами готуються до псевдореферендуму на окупованих територіях: вже визначилися з місцями проведення та активно агітують.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram

Пряма мова: "На фейковий рефендум людей заманюють продуктами, водою, будматеріалами, а також обіцянками хорошого життя з екрану пересувного телевізора, який цілий день промиває мізки населенню в окупованих містах.

Свого роду - це шантаж. "ми вам допоможемо задовольнити первинні потреби, а ви йдете на "референдум". Як ні - помирайте, і без вас результат намалюємо".

Деталі: За словами Гайдая, окупанти вже складають реєстр приміщень, де проведуть вибори без вибору.

До того ж, в кожному населеному пункті вже з‘явилися брехливі пропагандистські газети-вісники.

Слухайте також:

ВІДЕО ДНЯ

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти