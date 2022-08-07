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Повітряні сили пояснили, які літаки потрібні, щоб у тандемі з HIMARS деокупувати території

Валентина РоманенкоНеділя, 7 серпня 2022, 14:33
Повітряні сили пояснили, які літаки потрібні, щоб у тандемі з HIMARS деокупувати території
7 серпня - День Повітряних сил ЗСУ. фото ілюстративне

Україна передусім потребує багатоцільових винищувачів, які в тандемі з далекобійною артилерією, яку поставляють міжнародні партнери, допоможуть в деокупації загарбаних Росією територій.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 7 серпня

Пряма мова: "Скажу просто: нам літаки треба вже зараз і сьогодні. Нам потрібно закрити українське небо. Яке ми сьогодні, зрештою, і тримаємо: вже третій місяць російська авіація не залітає (на контрольовану територію -ред.). Втім нам потрібно деокупувати наші території і контролювати весь повітряний простір нашої держави.

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Тому багатоцільові винищувачі є дійсно тією зброєю, яка би могла суттєво допомогти в деокупації наших територій: як в роботі по повітряних цілях, так і по наземних.

Нам потрібно разом із тими зразками західної артилерії, яку нам вже поставили наші партнери, все ж знищити їхні засоби протиповітряної оборони.

Маючи на озброєнні під крилами літаків такі ракети, як протирадіолокаційні, ми б могли потроху знищувати їхнє ППО, і вже далі допомогти авіаційною пітримкою в просуванні наших військ та звільненні наших територій".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 7 серпня відзначається День Повітряних сил України.

Теми: війна
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