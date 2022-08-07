Зеленський нагородив повітряників і привідкрив секрет успіхів у небі

Із нагоди Дня Повітряних сил Збройних Сил України президент Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, і членам родин загиблих Героїв, а також інші державні нагороди.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Церемонія відбулася на подвір’ї Маріїнського палацу в місті Києві.

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Звертаючись до присутніх, глава держави зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія намагалася здобути контроль над українським небом, але, навіть маючи технічну перевагу, окупанти не змогли цього зробити.

"Українські пілоти, зенітники та всі, хто боронить наш повітряний простір, виявилися значно професійнішими, сміливішими та мотивованішими", – пояснив він.

Зеленський зауважив, що в багатьох держав світу є військові літаки та системи протиповітряної оборони, але лише деякі країни мають справді боєздатну військову авіацію та вміють досягати перемог у повітрі.

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Президент зазначив, що Україна вже багато зробила для зміцнення своїх Повітряних сил, але потрібно зробити набагато більше.

Пряма мова: "Я впевнений, що настане день, коли ми зможемо сказати, що Повітряні сили Збройних Сил України стали не тільки одними з найбільш боєздатних у світі, а й одними з найсучасніших і найтехнологічніших".

Деталі: Зеленський наголосив, що кожен знищений російський літак і гвинтокрил, кожна збита російська ракета, кожне виконане Повітряними силами завдання – це врятовані життя українських громадян.

"Від імені всіх українців я хочу подякувати вам, кожному й кожній, хто воює в Повітряних силах нашої держави", – сказав президент.

Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Під час церемонії нагородження військовослужбовців глава держави вручив орден "Золота Зірка" майору Ярославу Мельнику, який разом із особовим складом підпорядкованої зенітної ракетної батареї продемонстрував військову майстерність та успішну ліквідацію повітряних цілей ворога. Під час виконання бойових завдань біля населеного пункту Балаклія Харківської області бійці знищили ворожий гелікоптер, крилату ракету, кілька літаків та безпілотних літальних апаратів.

Найвищу нагороду від президента отримав підполковник Дмитро Шумаков, під командуванням якого зенітний ракетний дивізіон успішно виконує бойові завдання щодо прикриття міста Дніпра та Дніпропетровської області. Завдяки самовідданості, наполегливості та вмілому керівництву зенітним ракетним дивізіоном під час повітряних боїв знищено 22 крилаті ракети.

Зеленський також вручив орден "Золота Зірка" дружині Героя України підполковника Едуарда Вагоровського, який загинув під час виконання завдання на МіГ-29, виводячи авіацію з-під ракетного удару. Замикаючи групу, Едуард Вагоровський виконував демонстраційні дії, чим забезпечив іншим літакам можливість піднятися в повітря.

Орден передано й рідним Героя України майора Дмитра Коломійця, який загинув, виконуючи завдання на літаку Л-39. Під час виведення групи з-під ворожого ракетного удару на аеродромі смт Озерне Житомирської області Дмитро Коломієць відволік на себе вогонь авіації противника. Пропускаючи бойову групу, він був збитий літаком ворога.

Зеленський також вручив захисникам інші державні нагороди.

Крім того, заступник командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-майор Валентин Листопад, начальник Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба бригадний генерал Андрій Бережний, командувач логістики командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Валерій Гриневич отримали з рук президента генеральські погони.