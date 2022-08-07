Майже 30 срібників: у МВС розповіли, скільки отримують зрадники за допомогу ворогу

З початку повномасштабної війни правоохоронці викрили в Україні близько 100 диверсійно-розвідувальних груп і затримали понад 1600 осіб, імовірно причетних до диверсійної діяльності.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону

Деталі: Єнін зазначив, що іноді українські громадяни передають інформацію ворогу за суми до 10 тисяч гривень.

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Пряма мова: "Вступають у співпрацю з росіянами наші громадяни за якихось там 5-10 тисяч гривень. За ці гроші вони надають їм інформацію про розташування військових об’єктів, блокпостів, інформують про місця прильоту ракет.

Зрада держави за 300 доларів – це майже як за 30 срібників. І перспектива провести найближчі 15 років у тісній камері".

Більше деталей: Водночас Єнін зазначив, що діяльність поліції та СБУ щодо викриття таких осіб є досить ефективною.