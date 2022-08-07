Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Демонтаж "Батьківщини-матері" у Києві Ткаченко назвав абсурдом

Неділя, 7 серпня 2022, 19:10
Батьківщина-мати, фото joyfull/Depositphotos

Міністр культури Олександр Ткаченко вважає заклики до демонтажу монумента "Батьківщина-мати" у Києві "абсурдом".

Джерело: Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону, "Радіо Свобода

Пряма мова: "Зносити пам'ятку, яка є однією з візитівок України, яка дивиться на схід, яка величезна атракція для багатьох туристів, – мені видається абсурдом в цей час.

У нас є, на що витрачати кошти. У нас немає коштів в бюджеті, тому що вони пішли на оборону і на підтримку соціально сфери, (у нас недобудовані) музеї Голодомору, нам потрібно збудувати музей Героїв небесної сотні, потрібно працювати з багатьма об'єктами – понад 450 об'єктів, які зазнали пошкоджень чи зруйновані під час війни".

Деталі: За словами міністра, роботи з гербом СРСР на щиті монумента можуть початися приблизно за "пів року чи трохи більше".

"Думаю, що після затвердження плану дій, який нам подав Музей Другої світової війни – (він) передбачає технічне обстеження, залучення фахівців для проектної документації – має пройти десь пів року чи трохи більше для того, щоб ми впритул приступили вже до робіт", – додав Ткаченко.

Довідка: Монумент "Батьківщина-мати" розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він вважається найвищою скульптурою у Європі. На щиті монумента встановлений герб СРСР із зіркою, серпом і молотом.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У липні у додатку "Дія" провели опитування щодо долі герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати". У ньому взяли участь близько 780 тисяч українців. 85% із них проголосували за заміну герба СРСР на тризуб.
  • Водночас лунають також заклики до знесення цього монумента.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: КиївдекомунізаціяТкаченкоісторія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

У Вінницькій області росіяни вдарили ракетами по військових об’єктах

Зеленський: Якщо РФ проведе "референдуми", то закриє можливість переговорів

фотоЗірка Голлівуду Честейн відвідала Київ і зустрілася з Зеленським

У Києві лунали постріли: п’яний рецидивіст проривався через блокпост

До порту "Чорноморськ" зайшло перше з моменту вторгнення РФ судно – готове для завантаження

Amnesty International заявила, що шкодує про завданий біль і не виправдовує РФ

Усі новини...
Київ
Найчистіші і найбрудніші: у Києві назвали найекологічніші мікрорайони
Вбивцю активістки Ноздровської засудили до 15 років за ґратами
На мосту Патона в Києві утворився "водоспад"
Останні новини
06:39
Генсек ООН закликав надати міжнародним інспекторам доступ до ЗАЕС
05:38
ISW: Окупанти можуть запровадити "голосування на дому" на псевдореферендумі для збору розвідданих
05:00
Іран заперечує, що Росія використовуватиме його супутник у військових цілях
04:21
Китай завершив свої військові навчання біля Тайваню
03:15
Херсонщина: Росіяни намагаються купити голоси для псевдореферендуму
02:31
ОК "Південь": У росіян мінус один танк і два десятки військових
01:21
Ізраїль та "Ісламський джихад" оголосили про перемир'я
00:25
Харківщина: З початку вторгнення загинули понад 1000 цивільних
23:17
Їм "прорубали вікно в Росію". Історія подружжя із Сєвєродонецька, яке рятувалося від війни
23:00
У Вінницькій області росіяни вдарили ракетами по військових об’єктах
Усі новини...