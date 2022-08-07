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Демонтаж "Батьківщини-матері" у Києві Ткаченко назвав абсурдом

Неділя, 7 серпня 2022, 19:10
Демонтаж Батьківщини-матері у Києві Ткаченко назвав абсурдом
Батьківщина-мати, фото joyfull/Depositphotos

Міністр культури Олександр Ткаченко вважає заклики до демонтажу монумента "Батьківщина-мати" у Києві "абсурдом".

Джерело: Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону, "Радіо Свобода

Пряма мова: "Зносити пам'ятку, яка є однією з візитівок України, яка дивиться на схід, яка величезна атракція для багатьох туристів, – мені видається абсурдом в цей час.

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У нас є, на що витрачати кошти. У нас немає коштів в бюджеті, тому що вони пішли на оборону і на підтримку соціально сфери, (у нас недобудовані) музеї Голодомору, нам потрібно збудувати музей Героїв небесної сотні, потрібно працювати з багатьма об'єктами – понад 450 об'єктів, які зазнали пошкоджень чи зруйновані під час війни".

Деталі: За словами міністра, роботи з гербом СРСР на щиті монумента можуть початися приблизно за "пів року чи трохи більше".

"Думаю, що після затвердження плану дій, який нам подав Музей Другої світової війни – (він) передбачає технічне обстеження, залучення фахівців для проектної документації – має пройти десь пів року чи трохи більше для того, щоб ми впритул приступили вже до робіт", – додав Ткаченко.

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Довідка: Монумент "Батьківщина-мати" розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він вважається найвищою скульптурою у Європі. На щиті монумента встановлений герб СРСР із зіркою, серпом і молотом.

Передісторія:

  • У липні у додатку "Дія" провели опитування щодо долі герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати". У ньому взяли участь близько 780 тисяч українців. 85% із них проголосували за заміну герба СРСР на тризуб.
  • Водночас лунають також заклики до знесення цього монумента.

Теми: КиївдекомунізаціяТкаченкоісторія
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