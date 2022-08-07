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У Києві лунали постріли: п’яний рецидивіст проривався через блокпост

Катерина ТищенкоНеділя, 7 серпня 2022, 19:39
ілюстративне фото з Facebook Нацгвардії

У Києві в ніч на неділю нацгвардійці зі стріляниною затримали злочинця-рецидивіста, який намагався прорватися через блокпост.

Джерело: Національна гвардія

Дослівно: "Близько опівночі, під час несення служби на одному з блок-постів міста Києва, військовослужбовці Національної гвардії України помітили автомобіль, який на великій швидкості намагався проїхати через блокпост.

На вимогу військовослужбовців водій не зупинився, спричинив наїзд на протитанкові їжаки та засоби для примусової зупинки автотранспорту.

Після двох попереджувальних пострілів, гвардійці відкрили вогонь по автомобілю порушника, що змусило його зупинитися, після чого чоловік покинув транспорт та почав тікати з місця події".

Деталі: Гвардійці знайшли та затримали правопорушника – ним виявився неодноразово судимий за кримінальні злочини громадянин України. Імовірно, він викрав транспортний засіб та намагався сховатися на вулицях нічного Києва, також чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, йдеться в повідомленні.

Затриманого було передано слідчо-оперативній групі Нацполіції для подальшого з’ясування всіх обставин.

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Теми: КиївНацгвардія
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