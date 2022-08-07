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Зірка Голлівуду Честейн відвідала Київ і зустрілася з Зеленським

Олена РощінаНеділя, 7 серпня 2022, 19:44
Зірка Голлівуду Честейн відвідала Київ і зустрілася з Зеленським
Володимир Зеленський і Джессіка Честейн, фото з Facebook президента України

Американська акторка та продюсерка Джессіка Честейн відвідала Київ, побувала в лікарні "Охматдит" та зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Володимир Зеленський у соцмережах і "Суспільне"

Деталі: Голлівудська акторка прибула до Києва 7 серпня. 

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Джессіка Честейн відвідала дитячу лікарню "Охматдит". Там їй розповіли про роботу медичного центру під час воєнного стану та передали подарунки від малечі.

Акторка відвідала дітей із Херсона та Чернігова, які проходять лікування в Охматдиті.

Честейн також з'їздила до Ірпеня.

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Голлівудська акторка мала зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. 

Пряма мова Зеленського: "Американська акторка Джессіка Честейн сьогодні в Україні. Для нас такі візити відомих людей надзвичайно цінні. Завдяки цьому світ іще більше чутиме, знатиме та розумітиме правду про те, що відбувається в нашій країні. Дякую за підтримку!".

Довідка: Джессіка Честейн є зіркою стрічки "Небезпечна гра Слоун". Вона знімалася у фільмах "Прислуга", "Розплата", "Древо життя", "Укриття". В останні роки Честейн запам’яталася ролями у фільмах про космос — "Інтерстеллар" і "Марсіанин", а також про сильних і незалежних жінок — "Міс Слоун" і "Велика гра".

Теми: Зеленськийсвіткультурадіти
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