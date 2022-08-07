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У Вінниці та в інших регіонах пролунали звуки вибухів

Катерина ТищенкоНеділя, 7 серпня 2022, 20:09
ілюстративне фото Getty Images

У Вінниці у неділю ввечері було чутно звуки вибухів, також подібні повідомлення надходять з інших регіонів.

Джерело: кореспондент УП, Суспільне, hromadske, Вінницький міський голова Сергій Моргунов у Telegram, мер Кременчука Віталій Малецький у Facebook, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram, поліція Черкаської області

Деталі: За даними УП, у Вінниці було чутно три вибухи - спершу два, а згодом, після сигналу повітряної тривоги, ще один.

Разом з тим, кореспонденти Суспільного також повідомляють, що на Вінниччині було чутно звуки вибухів.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов підтвердив, що на Вінниччині "було чутно звуки, схожі на вибухи".

"На території Вінницької міської територіальної громади надзвичайних ситуацій не зафіксовано", - запевнив він, порадивши чекати на офіційну інформацію.

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За даними Суспільного, про звуки вибухів також повідомляли у Кропивницькому Кіровоградської області.

Кореспонденти hromadske повідомляють про звуки вибухів в Умані Черкаської області, які було чутно до оголошення повітряної тривоги.

Пізніше поліція Черкаської області повідомила, що інформація про вибухи в області не підтвердилася.

"На території області надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Інформація про вибухи не підтвердилась", - заявили в поліції.

Крім того, про звук, схожий на вибух, повідомив і мер Кременчука Полтавської області Віталій Малецький.

"Було чутно звук,  схожий на вибух. На території Кременчука надзвичайних ситуацій не зафіксовано", - зазначив він, порадивши очікувати на офіційну уточнену інформацію.

Пізніше голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що інформації про ракетні удари в області немає.

"Вечір неділі. Інформації про "прильоти" немає", - написав він.

Станом на 20:08 на більшості території України оголошено повітряну тривогу.

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Теми: Вінницька областьВінницявійна
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