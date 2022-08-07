Гайдай: Росіяни кидають новачків на лінію вогню, щоб виявити позиції ЗСУ
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що російська армія використовує ув'язнених чи жителів ОРДЛО для виявлення вогневих позицій Збройних Сил України.
Джерело: Сергій Гайдай у телеефірі та в Telegram
Пряма мова: "Використовують свіжомобілізованих – неважливо звідки, з окупованої території чи з тюрем, – їх використовують як гарматне м'ясо. Їх постійно кидають вперед на лінію вогню – і вони просто як розхідний матеріал, одразу гинуть…
Вони ж не проходять підготовку, вони не мають нормального екіпірування, тому їх просто кидають для того, щоб з'ясувати, де наші вогневі позиції, які потім російська армія намагається обстрілювати з артилерії".
Деталі: Гайдай додав у дописі, що ув’язнені з російських колоній потрапляють у приватну військову компанію, тож російська армія в разі загибелі їх не обліковує.
Цьому передувало: Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в умовах жорстких втрат російської армії Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації: рекрутинг до ПВК ув’язнених за тяжкі злочини та створення національних батальйонів у "колоніях імперії" – Марій Ел, Татарстан тощо.
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