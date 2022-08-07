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Гайдай: Росіяни кидають новачків на лінію вогню, щоб виявити позиції ЗСУ

Олена РощінаНеділя, 7 серпня 2022, 20:49

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що російська армія використовує ув'язнених чи жителів ОРДЛО для виявлення вогневих позицій Збройних Сил України.

Джерело: Сергій Гайдай у телеефірі та в Telegram

Пряма мова: "Використовують свіжомобілізованих – неважливо звідки, з окупованої території чи з тюрем, – їх використовують як гарматне м'ясо. Їх постійно кидають вперед на лінію вогню – і вони просто як розхідний матеріал, одразу гинуть…

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Вони ж не проходять підготовку, вони не мають нормального екіпірування, тому їх просто кидають для того, щоб з'ясувати, де наші вогневі позиції, які потім російська армія намагається обстрілювати з артилерії".

Деталі: Гайдай додав у дописі, що ув’язнені з російських колоній потрапляють у приватну військову компанію, тож російська армія в разі загибелі їх не обліковує.  

Цьому передувало: Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в умовах жорстких втрат російської армії Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації: рекрутинг до ПВК ув’язнених за тяжкі злочини та створення національних батальйонів у "колоніях імперії" – Марій Ел, Татарстан тощо.

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Теми: війнаРосія
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