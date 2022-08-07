Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Гайдай: Росіяни кидають новачків на лінію вогню, щоб виявити позиції ЗСУ

Олена РощінаНеділя, 7 серпня 2022, 20:49

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що російська армія використовує ув'язнених чи жителів ОРДЛО для виявлення вогневих позицій Збройних Сил України.

Джерело: Сергій Гайдай у телеефірі та в Telegram

Пряма мова: "Використовують свіжомобілізованих – неважливо звідки, з окупованої території чи з тюрем, – їх використовують як гарматне м'ясо. Їх постійно кидають вперед на лінію вогню – і вони просто як розхідний матеріал, одразу гинуть…

Вони ж не проходять підготовку, вони не мають нормального екіпірування, тому їх просто кидають для того, щоб з'ясувати, де наші вогневі позиції, які потім російська армія намагається обстрілювати з артилерії".

Деталі: Гайдай додав у дописі, що ув’язнені з російських колоній потрапляють у приватну військову компанію, тож російська армія в разі загибелі їх не обліковує.  

Цьому передувало: Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в умовах жорстких втрат російської армії Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації: рекрутинг до ПВК ув’язнених за тяжкі злочини та створення національних батальйонів у "колоніях імперії" – Марій Ел, Татарстан тощо.

Слухайте також:

ВІДЕО ДНЯ

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

відеоВночі HIMARS вдарили по пунктах окупантів у Мелітополі, 100 вбитих - мер

У Вінницькій області росіяни вдарили ракетами по військових об’єктах

Зеленський: Якщо РФ проведе "референдуми", то закриє можливість переговорів

фотоЗірка Голлівуду Честейн відвідала Київ і зустрілася з Зеленським

У Києві лунали постріли: п’яний рецидивіст проривався через блокпост

До порту "Чорноморськ" зайшло перше з моменту вторгнення РФ судно – готове для завантаження

Усі новини...
війна
Сумщина: росіяни обстрілювали 5 громад, є пошкодження, вирує пожежа
Майже по всій Україні оголошували повітряну тривогу
Зеленський пообіцяв "хороші новини" від партнерів для України
Останні новини
08:37
інфографікаЗа добу росіяни вбили 5 людей та ще 17 поранили на Донеччині
08:30
ЗСУ знешкодили кілька ворожих ДРГ на Луганщині - Гайдай
08:08
У Сенаті тиснуть на адміністрацію Байдена для визнання Росії спонсором тероризму
07:58
відеоНа Харківщині відправили у пекло російських спецпризначенців - Нацгвардія
07:48
Дніпропетровщина: Росіяни гатили з "Градів" і скерували ракети X-59
07:20
Зведення Генштабу: Росія утримує війська в Брянській та Курській областях, нарощує ППО
07:11
відеоВночі HIMARS вдарили по пунктах окупантів у Мелітополі, 100 вбитих - мер
06:39
Генсек ООН закликав надати міжнародним інспекторам доступ до ЗАЕС
05:38
ISW: Окупанти можуть запровадити "голосування на дому" на псевдореферендумі для збору розвідданих
05:00
Іран заперечує, що Росія використовуватиме його супутник у військових цілях
Усі новини...