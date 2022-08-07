Сумщина: росіяни обстрілювали 5 громад, є пошкодження, вирує пожежа

На Сумщині у неділю росіяни обстрілювали Білопільську, Буринську, Есманьську, Новослобідську та Середино-Будську громаду, в останній обстріл триває.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram станом на 22 годину

наслідки обстрілу Сумщини 7 серпня, всі фото з Telegram Живицького

Деталі: Після 13 години почалися обстріли околиць села Павлівка, Білопільської громади. Мінометний вогонь, 10 прильотів.

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Пошкоджено шість житлових домогосподарств, водонапірну башту, електротрансформатор та лінію електропередач. На двох вулицях відсутнє електропостачання, ведуться роботи з його відновлення.

Після 17 години був артобстріл околиць села Піски, Буринської громади, 13 прильотів.

З 18 години було 16 прильотів із артилерії, усі – по околиці Уланово, Есманьської громади.

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По околиці села Манухівка Новослобідської громади росіяни відкрили артилерійський вогонь, 13 прильотів. Постраждало фермерське господарство, ангар із сільськогосподарською технікою. Також є пошкодження електромереж.

Після 20 години почався обстріл із різних видів зброї Середино-Будської громади. Вирує пожежа, обстріл продовжується.