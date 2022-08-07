Сумщина: росіяни обстрілювали 5 громад, є пошкодження, вирує пожежа

На Сумщині у неділю росіяни обстрілювали Білопільську, Буринську, Есманьську, Новослобідську та Середино-Будську громаду, в останній обстріл триває.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram станом на 22 годину

наслідки обстрілу Сумщини 7 серпня, всі фото з Telegram Живицького

Деталі: Після 13 години почалися обстріли околиць села Павлівка, Білопільської громади. Мінометний вогонь, 10 прильотів.

Пошкоджено шість житлових домогосподарств, водонапірну башту, електротрансформатор та лінію електропередач. На двох вулицях відсутнє електропостачання, ведуться роботи з його відновлення.

Після 17 години був артобстріл околиць села Піски, Буринської громади, 13 прильотів.

З 18 години було 16 прильотів із артилерії, усі – по околиці Уланово, Есманьської громади.

По околиці села Манухівка Новослобідської громади росіяни відкрили артилерійський вогонь, 13 прильотів. Постраждало фермерське господарство, ангар із сільськогосподарською технікою. Також є пошкодження електромереж.

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Після 20 години почався обстріл із різних видів зброї Середино-Будської громади. Вирує пожежа, обстріл продовжується.