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Серія вибухів у Харкові: РФ завдала удару по інфраструктурному об'єкту

Катерина ТищенкоНеділя, 7 серпня 2022, 22:58
Серія вибухів у Харкові: РФ завдала удару по інфраструктурному об'єкту
Ігор Терехов, фото з Facebook

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті "дуже гучно", пізніше стало відомо про приліт по інфраструктурному об'єкту.

Джерело: Терехов у Telegram

Дослівно Терехов: "У місті дуже гучно. Прошу всіх перейти до укриття. Якщо вдома – дотримуватися правила двох стін".

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Деталі: Пізніше мер повідомив, що поки точно відомо про обстріл Київського району міста.

"Попередньо приліт по інфраструктурному об'єкту. Вибухів було не менше семи", - написав він.

Терехов додав, що інформації про постраждалих наразі немає.

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Теми: Харківвійна
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