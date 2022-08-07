Серія вибухів у Харкові: РФ завдала удару по інфраструктурному об'єкту
Неділя, 7 серпня 2022, 22:58
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті "дуже гучно", пізніше стало відомо про приліт по інфраструктурному об'єкту.
Джерело: Терехов у Telegram
Дослівно Терехов: "У місті дуже гучно. Прошу всіх перейти до укриття. Якщо вдома – дотримуватися правила двох стін".
Деталі: Пізніше мер повідомив, що поки точно відомо про обстріл Київського району міста.
"Попередньо приліт по інфраструктурному об'єкту. Вибухів було не менше семи", - написав він.
Терехов додав, що інформації про постраждалих наразі немає.