Серія вибухів у Харкові: РФ завдала удару по інфраструктурному об'єкту

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті "дуже гучно", пізніше стало відомо про приліт по інфраструктурному об'єкту.

Джерело: Терехов у Telegram

Дослівно Терехов: "У місті дуже гучно. Прошу всіх перейти до укриття. Якщо вдома – дотримуватися правила двох стін".

Деталі: Пізніше мер повідомив, що поки точно відомо про обстріл Київського району міста.

"Попередньо приліт по інфраструктурному об'єкту. Вибухів було не менше семи", - написав він.

Терехов додав, що інформації про постраждалих наразі немає.