Харківщина: З початку вторгнення загинули понад 1000 цивільних
Понеділок, 8 серпня 2022, 00:25
З 24 лютого на Харківщині загинуло більше 1000 цивільних.
Джерело: очільник обласної прокуратури Олександр Фільчаков
Дослівно: "На території Харкова та області вже загинуло понад 1000 цивільних осіб, поранено — вдвічі більше. Серед вбитих — 50 дітей. Наймолодший загиблий від дій агресора — 5-місячний малюк".
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