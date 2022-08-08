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Харківщина: З початку вторгнення загинули понад 1000 цивільних

Анастасія КалатурПонеділок, 8 серпня 2022, 00:25
Харківщина: З початку вторгнення загинули понад 1000 цивільних
ФОТО: GETTY

З 24 лютого на Харківщині загинуло більше 1000 цивільних.

Джерело: очільник обласної прокуратури Олександр Фільчаков

Дослівно: "На території Харкова та області вже загинуло понад 1000 цивільних осіб, поранено — вдвічі більше. Серед вбитих — 50 дітей. Наймолодший загиблий від дій агресора — 5-місячний малюк".

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Теми: Харківська областьвійнаРосія
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