ОК "Південь": У росіян мінус один танк і два десятки військових

ЗСУ на півдні знищили російський танк Т-62 і 24 росіян.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Підтверджені втрати ворога в кількості 24 рашистів, одного танка Т-62 та ще п’яти одиниць іншої броньованої і автомобільної техніки. В районі Чарівного в Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів".

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Деталі: ЗСУ завдали три удари по скупченню ворожого озброєння та техніки і опорному пункту в Херсонському районі, та ще одному опорному пункту в Бериславському.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.