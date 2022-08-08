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ОК "Південь": У росіян мінус один танк і два десятки військових

Анастасія КалатурПонеділок, 8 серпня 2022, 02:31
ФОТО: GETTY

ЗСУ на півдні знищили російський танк Т-62  і 24 росіян.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Підтверджені втрати ворога в кількості 24 рашистів, одного танка Т-62 та ще п’яти  одиниць іншої броньованої і автомобільної техніки. В районі Чарівного  в Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів".

Деталі: ЗСУ завдали три удари по скупченню ворожого озброєння та техніки і опорному пункту в Херсонському районі, та ще одному опорному пункту в Бериславському.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

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Теми: війнаРосія
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