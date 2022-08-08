ОК "Південь": У росіян мінус один танк і два десятки військових
Понеділок, 8 серпня 2022, 02:31
ЗСУ на півдні знищили російський танк Т-62 і 24 росіян.
Джерело: ОК "Південь"
Дослівно: "Підтверджені втрати ворога в кількості 24 рашистів, одного танка Т-62 та ще п’яти одиниць іншої броньованої і автомобільної техніки. В районі Чарівного в Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів".
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Деталі: ЗСУ завдали три удари по скупченню ворожого озброєння та техніки і опорному пункту в Херсонському районі, та ще одному опорному пункту в Бериславському.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.