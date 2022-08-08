ISW: Окупанти можуть запровадити "голосування на дому" на псевдореферендумі для збору розвідданих
Окупаційна влада може перетворити "поквартирне голосування" на псевдореферендумі на операцію зі збору розвідданих, щоб знищити українську опозицію на окупованих територіях.
Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)
Деталі: Зазначається, що також російська окупаційна влада розширює можливості для прямого залякування українських мирних жителів та унеможливлює будь-який незалежний нагляд за ходом "голосування".
Скасування виборчих дільниць з особистою присутністю знімає багато вимог до бюрократів для укомплектування цих місць. Росіяни щосили намагалися набрати на ці посади людей.
Голосування вдома також обмежує можливості партизанів для нападу.
Нагадаємо: Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти хочуть проводити "референдум" на окупованих територіях протягом тижня за допомогою старших по будинках, які будуть ходити по квартирах та опитувати мешканців, але у супроводі автоматників та співробітника міліції або ФСБ. Росія планує провести псевдореферендуми на окупованих територіях 11 вересня.