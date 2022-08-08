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ISW: Окупанти можуть запровадити "голосування на дому" на псевдореферендумі для збору розвідданих

Анастасія КалатурПонеділок, 8 серпня 2022, 05:38
ISW: Окупанти можуть запровадити голосування на дому на псевдореферендумі для збору розвідданих
ФОТО: GETTY

Окупаційна влада може перетворити "поквартирне голосування" на псевдореферендумі на операцію зі збору розвідданих, щоб знищити українську опозицію на окупованих територіях.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Зазначається, що також російська окупаційна влада розширює   можливості для прямого залякування українських мирних жителів та унеможливлює будь-який незалежний нагляд за ходом "голосування".

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Скасування виборчих дільниць з особистою присутністю знімає багато вимог до бюрократів для укомплектування цих місць. Росіяни щосили намагалися набрати на ці посади людей.

Голосування вдома також обмежує можливості партизанів для нападу.

Нагадаємо: Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти хочуть проводити "референдум" на окупованих територіях протягом тижня за допомогою старших по будинках, які будуть ходити по квартирах та опитувати мешканців, але у супроводі автоматників та співробітника міліції або ФСБ. Росія планує провести псевдореферендуми на окупованих територіях 11 вересня.

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Теми: війнареферендумРосіяокупація
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