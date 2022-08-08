Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Вночі HIMARS вдарили по пунктах окупантів у Мелітополі, 100 вбитих - мер

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 серпня 2022, 07:11
HIMARS. ілюстративне фото

У ніч на 8 серпня ЗСУ ракетами HIMARS завдали удару по пунктах тимчасової дислокації ворожих військ на промислових майданчиках у Мелітополі.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні вночі високоточними ракетами HIMARS було нанесене вогневе ураження по пунктам тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя.

За попередніми підрахунками знищена значна кількість військової техніки. Понад 100 російських солдат, які в цю ніч знаходилися в тимчасових казармах, отримали квитки на концерт Кобзону, а їхні батьки вже обирають модель та колір автомобілю Lada".

Деталі: За даними Федорова, минулого тижня значну частину ППО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсона.

ВІДЕО ДНЯ

За словами мера, нинішня ніч - найбільш результативна для українських військових у регіоні та свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ПВО вже не спроможні чинити опір HIMARS.

На його думку, це створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Мелітопольокупаціявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський відібрав стипендію у відомого фігуриста: катався в РФ

У Києві тимчасово скасували плату за паркування автотранспорту

фото, відеоСиловики запобігли спробі ГРУ вбити Резнікова і Буданова

фото, відеоПоцілив з танка у багатоповерхівку: росіянину дали 10 років в’язниці

"Нікого не розстріляли, затримали 5 осіб": Кім розповів про результати закриття Миколаєва

Для удару по Вінниччині 7 серпня РФ використала найновішу зброю - "Кинджали"

Усі новини...
На Харківщині відправили у пекло російських спецпризначенців - Нацгвардія
ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах
Окупанти перенесли дату відкриття Антонівського мосту після удару ЗСУ
Росіяни погрожують підірвати заміновану Запорізьку АЕС – Енергоатом
Останні новини
19:04
Росія починає роздавати свої водійські права на Запоріжжі та Херсонщині
18:58
Наступ росіян у бік Авдіївки і Пісків провалився, гаряче на Харківщині – Генштаб
18:47
Зеленський відібрав стипендію у відомого фігуриста: катався в РФ
18:41
Вибори в Італії: з коаліції лівоцентристів вийшла одна партія
18:27
На Заході почали говорити про санкції проти Туреччини через домовленості з РФ – FT
18:22
ЗАЕС може перейти в режим блекауту у разі продовження росіянами обстрілів
18:06
Запрацював мобільний застосунок із мінної безпеки MineFree
18:05
Реєстрації вживаних авто в Україні у липні скоротились на 16% у річному вимірі
18:04
На YouTube з'явилися автоматичні українські субтитри
18:04
У МОЗ нагадали, коли потрібно викликати "швидку"
Усі новини...