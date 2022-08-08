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Вночі HIMARS вдарили по пунктах окупантів у Мелітополі, 100 вбитих - мер

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 серпня 2022, 07:11
Вночі HIMARS вдарили по пунктах окупантів у Мелітополі, 100 вбитих - мер
HIMARS. ілюстративне фото

У ніч на 8 серпня ЗСУ ракетами HIMARS завдали удару по пунктах тимчасової дислокації ворожих військ на промислових майданчиках у Мелітополі.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні вночі високоточними ракетами HIMARS було нанесене вогневе ураження по пунктам тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя.

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За попередніми підрахунками знищена значна кількість військової техніки. Понад 100 російських солдат, які в цю ніч знаходилися в тимчасових казармах, отримали квитки на концерт Кобзону, а їхні батьки вже обирають модель та колір автомобілю Lada".

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Деталі: За даними Федорова, минулого тижня значну частину ППО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсона.

За словами мера, нинішня ніч - найбільш результативна для українських військових у регіоні та свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ПВО вже не спроможні чинити опір HIMARS.

На його думку, це створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку.

Теми: Мелітопольокупаціявійна
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