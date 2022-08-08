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Дніпропетровщина: Росіяни гатили з "Градів" і скерували ракети X-59

Анастасія КалатурПонеділок, 8 серпня 2022, 07:48
Дніпропетровщина: Росіяни гатили з Градів і скерували ракети X-59
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Росіяни у ніч на 8 серпня накрили Дніпропетровщину ракетами X-59 (високоточна авіаційна ракета "повітря-земля") та стріляли з "Градів", обійшлося без постраждалих.

Джерело: голова ОДА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Деталі: Росія била по Нікопольському та Криворізькому районах. Зокрема Нікопольський атакувала тричі. Під вогонь потрапили чотири села у двох громадах. По Марганецькій громаді стріляли з "Градів" - 20 прильотів ворожих   снарядів.

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По Червоногригорівській громаді ворог поцілив двома ракетами Х-59. У   Кам’янському вибухи знищили два приміщення аграрної компанії, пошкодили чотири її склади, обладнання та транспорт. Знищені 9 житлових будинків.

У Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду.

Теми: Дніпропетровська областьвійнаРосія
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