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На Харківщині відправили у пекло російських спецпризначенців - Нацгвардія

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 серпня 2022, 07:58
На Харківщині відправили у пекло російських спецпризначенців - Нацгвардія
скриншот

На півночі Харківської області аеророзвідка та артилерія Нацгвардії і Збройних сил при підтримці танків знищили ДРГ російських спецпризначенців та склад з боєприпасами.

Джерело: Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ

Деталі: Дата ефективної взаємодії різних підрозділів Сил оборони не розкривається.

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У повідомленні вказано, що розвідники виявили місце базування підрозділу російських окупаційних військ та зафіксували розвантаження артилерійських боєприпасів. Гвардійці передали координати цілі артилеристам, після чого здійснили корегування вогню.

Дослівно: "Камера БПЛА зафіксувала чудові результати акту "доброї волі" непроханих гостей із фашистської Росії.

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Одночасно з ним відбулася планова демілітаризація складу артилерійських боєприпасів дбайливо захованих в ангарі, який ми обов’язково відбудуємо після поразки кремлівських орд в Україні".

Теми: НацгвардіяХарківська областьвійна
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