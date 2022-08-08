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У Сенаті тиснуть на адміністрацію Байдена для визнання Росії спонсором тероризму

Понеділок, 8 серпня 2022, 08:08
ФОТО: GETTY IMAGES

Сенатор-демократ Річард Блюменталь і сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликали адміністрацію Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму, заявивши, що вони будуть підштовхувати Конгрес до ухвалення законопроєкту про це, незалежно від того, чи матиме він підтримку Байдена. 

Про це вони заявили в неділю в ефірі телеканалу CNN, повідомляє "Європейська правда".

Сенатори заявили, що Байден повинен посилити тиск на президента Росії Владіміра Путіна та продовжувати допомагати Україні в умовах вторгнення, яка триває.

"Я сподіваюся, що президент вирішить добровільно зайняти цю позицію, і він не виключив її з обговорення щодо держави-спонсора тероризму", - сказав Блюменталь.

Грем хоче, щоб адміністрація Байдена взаємодіяла з Конгресом для оголошення Росії державою-спонсором тероризму, але, за його словами,  Конгрес готовий просувати закон, який вимагає цього, незважаючи ні на що.

Державний департамент США несе відповідальність за визнання країн державами-спонсорами тероризму.

Росія пригрозила США розривом дипвідносин у разі визнання державою-терористом.

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Сенат США наприкінці липня одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Після ухвалення в Сенаті США необов’язкової резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму аналогічний законопроєкт до Палати представників подала група з п’яти конгресменів від Демократичної та Республіканської партій.

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