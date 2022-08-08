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ЗСУ знешкодили кілька ворожих ДРГ на Луганщині – Гайдай

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 серпня 2022, 08:30
наслідки ворожих обстрілів Луганщини. фото з ТГ Гайдая

Щодня росіяни намагаються створити собі сприятливі умови для посилення наступу на Луганщині, але отримують гідну відсіч ЗСУ.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: За словами Гайдая, противник вчергове намагався організувати наступ в районі Верхньокам’янського, однак вкотре відійшов.

Як і ще за чотирма напрямками – кожна із цих спроб проломити оборону наших збройних сил була невдалою: росіяни вимушені були відступити зі значними втратами.

Поблизу чотирьох населених пунктів ЗСУ виявили та знешкодили розвідувальні групи ворога.

Пряма мова: "Лише за ніч, що минула, вони (окупанти) вдарили сімома ракетами, завдали два авіаудари, 11 разів вели обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, тричі застосовували міномети, чотири рази до штурму долучалися танкові війська.

Кожна із таких спроб – це ще декілька понівечених будинків, зламаних доль та сподівань наших земляків.

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Загалом упродовж 7 серпня окупанти атакували з повітря сім населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини".

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Теми: Луганська областьвійна
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