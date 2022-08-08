За добу росіяни вбили 5 людей та ще 17 поранили на Донеччині

Протягом доби 7 серпня російські окупанти вбили 5 цивільних у Донецькій області, повідомили в обласній державній адміністрації.

Джерело: глава ОВА Павло Резніченко

Пряма мова Резніченка: "За 7 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Соледарі, 1 у Бахмуті, 1 у Мар'їнці та 1 у Селидовому.

Ще 17 людей отримали поранення".

Деталі: За даними Резніченка, від початку війни в області загинули 700 цивільних, ще 1798 поранені. Але у цій статистиці не враховують Маріуполь та Волноваху, оскільки неможливо порахувати точну кількість загиблих.