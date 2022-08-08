Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За добу росіяни вбили 5 людей та ще 17 поранили на Донеччині

Роман ПетренкоПонеділок, 8 серпня 2022, 08:37
За добу росіяни вбили 5 людей та ще 17 поранили на Донеччині
інфографіка ова

Протягом доби 7 серпня російські окупанти вбили 5 цивільних у Донецькій області, повідомили в обласній державній адміністрації.

Джерело: глава ОВА Павло Резніченко

Пряма мова Резніченка: "За 7 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Соледарі, 1 у Бахмуті, 1 у Мар'їнці та 1 у Селидовому.

Реклама:

Ще 17 людей отримали поранення".

Деталі: За даними Резніченка, від початку війни в області загинули 700 цивільних, ще 1798 поранені. Але у цій статистиці не враховують Маріуполь та Волноваху, оскільки неможливо порахувати точну кількість загиблих.

Теми: Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Донецька область
Авіатроща двох Мі-8 біля Краматорська: ДБР вивчить версії диверсії і ураження ворогом
Окупанти обстріляли Слов’янськ та Борову на Харківщині, є загиблий та поранений
Обстріли Курахового: з-під завалів дістали тіло загиблого – МВА
Останні новини
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:25
Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
Усі новини...
Реклама: