Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За добу росіяни вбили 5 людей та ще 17 поранили на Донеччині

Роман ПетренкоПонеділок, 8 серпня 2022, 08:37
інфографіка ова

Протягом доби 7 серпня російські окупанти вбили 5 цивільних у Донецькій області, повідомили в обласній державній адміністрації.

Джерело: глава ОВА Павло Резніченко

Пряма мова Резніченка: "За 7 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Соледарі, 1 у Бахмуті, 1 у Мар'їнці та 1 у Селидовому.

Ще 17 людей отримали поранення".

Деталі: За даними Резніченка, від початку війни в області загинули 700 цивільних, ще 1798 поранені. Але у цій статистиці не враховують Маріуполь та Волноваху, оскільки неможливо порахувати точну кількість загиблих.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Донецька областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

У Лівані не прийняли українське судно, яке першим вийшло з Одеського порту

Росія виводить з-під інспекцій США свою ядерну зброю

Російські авіакомпанії почали розбирати літаки на запчастини через санкції – Reuters

Німеччина з 1 вересня змінює умови перебування біженців з України

Зеленський відібрав стипендію у відомого фігуриста: катався в РФ

У Києві тимчасово скасували плату за паркування автотранспорту

Усі новини...
Донецька область
Ситуація в Бахмуті погіршується, обстрілів усе більше – заступник мера
Росіяни відновили обстріли Слов’янська – били по житлових кварталах
Росіяни вбили ще п'ятьох і поранили вісім мирних жителів Донеччини
Останні новини
20:35
У Лівані не прийняли українське судно, яке першим вийшло з Одеського порту
20:30
Ткаченко розповів, чому не зноситимуть "Батьківщину-мати"
20:15
США виділили Україні $1 млрд військової допомоги
20:13
У понеділок Україна збила російських ракет на $26 мільйонів – Forbes
20:12
Росія виводить з-під інспекцій США свою ядерну зброю
20:12
Молдова готова направити в Україну своїх саперів для розмінування
20:05
Влада планує збільшити бюджет на 270 мільярдів для оборонки
19:58
США виділяють додаткові $4,5 млрд фінансової допомоги Україні
19:50
Безкоштовна IT-освіта: в Україні стартує прийом на навчання від Мінцифри
19:49
США закликали Росію припинити воєнні дії біля ядерних об’єктів в Україні
Усі новини...