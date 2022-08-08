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Непередбачувані "міни-метелики" РФ загрожують цивільним - розвідка Британії

"Європейська правда"Понеділок, 8 серпня 2022, 09:01
російські міни-пелюстки дуже підступні. ілюстративне фото

Росія використовує протипіхотні "міни-метелики" для захисту та стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі, які можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед місцевого цивільного населення.

Про це йдеться в розвідувальному огляді міноборони Британії в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Повідомляється, що у Донецьку та Краматорську Росія, ймовірно, спробувала застосувати протипіхотні міни ПФМ-1 та ПФМ-1С.

Серія ПФМ-1, яку зазвичай називають "міною-метеликом", є дуже суперечливою зброєю невибіркового типу.

ПФМ-1 використовувались із нищівним ефектом під час радянсько-афганської війни, де вони покалічили велику кількість дітей, які прийняли їх за іграшки.

"Цілком імовірно, що запаси радянських часів, які використовує Росія, з часом погіршуються і тепер є вкрай ненадійними та непередбачуваними. Це створює загрозу як для місцевого населення, так і для гуманітарних операцій з розмінування", - йдеться у повідомленні.

Напередодні розвідка Британії повідомила, що від початку російського вторгнення в Україні як мінімум 6 російських командувачів були звільнені і 10 російських генералів загинули. 

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Теми: розвідказброявійна
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