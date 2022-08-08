ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах
Понеділок, 8 серпня 2022, 09:39
Збройні сили вночі на 8 серпня влучили по Антонівському та Каховському мостах на Херсонщині.
Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону вранці 8 серпня
Пряма мова Гуменюк: "Відпрацьований той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку.
Він має свої результати, влучання досить поважні як по Антонівському, так і по Каховському мостах".
Деталі: Гуменюк додала, що Збройні сили знищили кілька ворожих баз із боєприпасами на півдні України.
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