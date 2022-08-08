Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах

Роман ПетренкоПонеділок, 8 серпня 2022, 09:39
ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах
ПОШКОДЖЕНИЙ АНТОНІВСЬКИЙ МІСТ. СКРІНШОТ З ВІДЕО удару в липні

Збройні сили вночі на 8 серпня влучили по Антонівському та Каховському мостах на Херсонщині.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону вранці 8 серпня

Пряма мова Гуменюк: "Відпрацьований той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку.

Реклама:

Він має свої результати, влучання досить поважні як по Антонівському, так і по Каховському мостах".

Деталі: Гуменюк додала, що Збройні сили знищили кілька ворожих баз із боєприпасами на півдні України.

Теми: Херсонська областьокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Останні новини
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:25
Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
Усі новини...
Реклама: