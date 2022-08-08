ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах

ПОШКОДЖЕНИЙ АНТОНІВСЬКИЙ МІСТ. СКРІНШОТ З ВІДЕО удару в липні

Збройні сили вночі на 8 серпня влучили по Антонівському та Каховському мостах на Херсонщині.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону вранці 8 серпня

Пряма мова Гуменюк: "Відпрацьований той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку.

Він має свої результати, влучання досить поважні як по Антонівському, так і по Каховському мостах".

Деталі: Гуменюк додала, що Збройні сили знищили кілька ворожих баз із боєприпасами на півдні України.