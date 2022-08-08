За добу ЗСУ ліквідували 140 окупантів, 6 танків і 15 ББМ - Генштаб
Понеділок, 8 серпня 2022, 09:40
Бойові втрати російської окупаційної армії за добу 7 серпня склали близько 140 вояк, від початку повномасштабного вторгнення в Україну - близько 42 тисячі 350 осіб.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 42340 (+140) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1811 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4070 (+15) од,
- артилерійських систем – 960 (+2) од,
- РСЗВ - 261 (+1) од,
- засоби ППО - 132 (+0) од,
- літаків – 223 (+0) од,
- гелікоптерів – 192 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 754 (+4),
- крилаті ракети - 182 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2993 (+15) од,
- спеціальна техніка - 86 (+0).
Дані уточнюються.
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