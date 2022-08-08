Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МЗС Естонії: людству потрібен новий Нюрнберг

"Європейська правда"Понеділок, 8 серпня 2022, 09:57

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що за агресію, що відбувається на території України, юридичну відповідальність має понести вище політичне і військове керівництво Росії, у тому числі президент Владімір Путін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

За словами Рейнсалу, який під час відвідування України зустрівся з президентом, прем'єр-міністром та міністром закордонних справ, було досягнуто домовленості, що Естонія допоможе Україні досягти міжнародної угоди про те, що політичне та військове керівництво Росії має понести не лише військову, а й юридичну відповідальність.

"Це означає тісне співробітництво між державами, досягнення міжнародних угод. Певні проєкти договорів Україна підготувала. Ми це підтримаємо", – сказав Рейнсалу.

Міністр зазначив, що друге питання полягає в тому, чи вдасться якось отримати з Росії вищих керівників, наприклад Путіна: "Але ясно, що дипломатична недоторканність глави держави не поширюється на тих, хто проводить геноцид. Людству потрібен новий Нюрнберг".

Рейнсалу наголосив на необхідності дати зрозуміти країнам, які хочуть максимально швидко повернутися до нормальних відносин з Росією та Путіним, що не йдеться про звичайну ситуацію, в якій відносини можуть нормалізуватися.

"Це геноцид, і спілкування на звичному високому рівні з політиками, які проводять геноцид, не може бути новою нормальністю. Тому потрібна концепція юридичної відповідальності, вона має визначати правила наших відносин або їхню відсутність з Росією", - заявив міністр, додавши, що для Естонії безпека є питанням життя та смерті, але у питанні переконання країн доведеться попрацювати.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, дискусія серед демократичних держав з приводу трибуналу для покарання керівництва РФ за воєнні злочини в Україні непроста через символічну вагу подібних процесів. 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Естоніявійнафашизм
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

У Лівані не прийняли українське судно, яке першим вийшло з Одеського порту

Росія виводить з-під інспекцій США свою ядерну зброю

Російські авіакомпанії почали розбирати літаки на запчастини через санкції – Reuters

Німеччина з 1 вересня змінює умови перебування біженців з України

У зброї, яку Росія використовувала в Україні, знайшли компоненти західного виробництва

Зеленський відібрав стипендію у відомого фігуриста: катався в РФ

Усі новини...
Естонія
Естонія: Росія має негайно передати всі українські об'єкти атомної енергетики Україні
Прем’єрка Естонії: однією з причин війни в Україні є безкарність злочинів комунізму
15 путіних та 82 трампи: в Естонії опублікували імена, які дають бикам
Останні новини
22:00
Росіяни пошкодили у Харкові ТЕЦ, яка опалює третину міста – ОВА
21:51
У Молдові вважають, що "мінування" й "незалежність Придністров'я" можуть бути прелюдією до вторгнення РФ
21:45
Волкер пояснив сценарій вступу України та Грузії до НАТО попри окуповані території
21:27
Кулеба про дані CBS та AI: Брехня не вплинула на постачання зброї
21:18
Чому не евакуювали музеї з окупованих територій – пояснюють у Мінкульті
21:15
Україна закликала МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС до кінця місяця
21:11
Хроніки війни з Росією: головне за 166 день
21:08
Пентагон оцінює загальні втрати РФ в Україні у 70-80 тисяч
20:35
У Лівані не прийняли українське судно, яке першим вийшло з Одеського порту
20:30
Ткаченко розповів, чому не зноситимуть "Батьківщину-мати"
Усі новини...