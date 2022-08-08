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Глава МЗС Естонії: людству потрібен новий Нюрнберг

"Європейська правда"Понеділок, 8 серпня 2022, 09:57

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що за агресію, що відбувається на території України, юридичну відповідальність має понести вище політичне і військове керівництво Росії, у тому числі президент Владімір Путін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

За словами Рейнсалу, який під час відвідування України зустрівся з президентом, прем'єр-міністром та міністром закордонних справ, було досягнуто домовленості, що Естонія допоможе Україні досягти міжнародної угоди про те, що політичне та військове керівництво Росії має понести не лише військову, а й юридичну відповідальність.

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"Це означає тісне співробітництво між державами, досягнення міжнародних угод. Певні проєкти договорів Україна підготувала. Ми це підтримаємо", – сказав Рейнсалу.

Міністр зазначив, що друге питання полягає в тому, чи вдасться якось отримати з Росії вищих керівників, наприклад Путіна: "Але ясно, що дипломатична недоторканність глави держави не поширюється на тих, хто проводить геноцид. Людству потрібен новий Нюрнберг".

Рейнсалу наголосив на необхідності дати зрозуміти країнам, які хочуть максимально швидко повернутися до нормальних відносин з Росією та Путіним, що не йдеться про звичайну ситуацію, в якій відносини можуть нормалізуватися.

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"Це геноцид, і спілкування на звичному високому рівні з політиками, які проводять геноцид, не може бути новою нормальністю. Тому потрібна концепція юридичної відповідальності, вона має визначати правила наших відносин або їхню відсутність з Росією", - заявив міністр, додавши, що для Естонії безпека є питанням життя та смерті, але у питанні переконання країн доведеться попрацювати.

Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, дискусія серед демократичних держав з приводу трибуналу для покарання керівництва РФ за воєнні злочини в Україні непроста через символічну вагу подібних процесів. 

Теми: Естоніявійнафашизм
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