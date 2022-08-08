Луганщина: ворог намагається організувати депортацію дітей до Росії

Російські загарбники намагаються організувати депортацію до РФ дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, із тимчасово окупованих територій Луганської області.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram

Пряма мова: "Із відповідними намірами в захоплені міста приїхала "уповноважена з прав дитини при президенті РФ".

Тож, вже днями понад 100 позбавлених батьківського піклування дітей та дітей-сиріт вивезуть на Росію. Росіяни залишають окуповані міста без чоловіків, яких примусово мобілізують, тепер ще й вивозять дітей".

Деталі: За словами Гайдая, це ще один приклад неспроможності окупаційної влади налагодити навіть відпрацьовану роками в Україні роботу соціальної сфери – а саме фінансування інтернатів та санаторних шкіл.