Ердоган має важелі, щоб стимулювати Путіна до виконання угод - посол

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має важелі вплив на російського президента Влідміра Путіна, щоб стимулювати його до виконання "певних домовленостей".

Про це він розповів у інтерв’ю виданню "РБК-Україна", пише "Європейська правда".

"Можна сказати, що певним чином Ердоган впливає на Путіна і має важелі впливу для того, щоб не скажу, що змусити, але стимулювати його до виконання певних домовленостей", - зауважив дипломат.

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Він підкреслив, що "ніхто навіть з європейських лідерів не домігся того, що домігся Ердоган", маючи на увазі прогрес щодо "зернової угоди".

"Тому ті посередницькі чи фасилітаторські зусилля і переговори за конкретними напрямками, і зерно, і можливо, якісь інші спроби знайти точки дотику – це також завдяки активній турецькій дипломатії", - сказав Боднар.

Разом з тим він підкреслив, що Туреччина насамперед відстоює свої інтереси і "реалізує їх в той спосіб, який може".

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Посол визнав, що Туреччина від самого початку війни, мабуть, одна з небагатьох, хто докладає максимальних зусиль для того, щоб допомагати Україні і певним чином підштовхувати Росію до укладення миру.

"Але в їхньому розумінні припинення війни – це припинення бойових дій. Ми ж говоримо турецькій стороні, що нам потрібно виведення російських військ, і це основна передумова для пізніших якихось політичних дискусій чи переговорів з країною-агресором", - зазначив Василь Боднар.

За даними джерел агентство Bloomberg, Москва розглядає президента Туреччини як потенційного посередника в мирних переговорах із Україною.

Як повідомлялося, Анкара сподівається, що угода про розблокування експорту українського зерна через Чорне море наблизить домовленості щодо завершення війни в Україні.

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