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РФ продовжує тероризувати обстрілами українське прикордоння: постраждали 6 громад

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 серпня 2022, 11:25
РФ продовжує тероризувати обстрілами українське прикордоння: постраждали 6 громад
фото ДПСУ

Ворог продовжує обстрілювати з території Росії прикордоння Сумської та Чернігівської областей: у неділю потерпали 6 територіальних громад.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: 7 серпня під ворожим вогнем опинилися території Білопільської, Есманьської, Новослобідської і Середино-Будської громад Сумщини та Семенівської і Городнянської громад Чернігівщини.

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По Білопільській громаді росіяни випустили десяток 120-мм мін. Вогонь вівся з російського населеного пункту Волфіне. В результаті обстрілу було пошкоджено приватні помешкання та цивільну інфраструктуру населеного пункту.

Есманьську та Новослобідську громади з боку російських сіл Бегоща та Тьоткіно обстріляли самохідні артилерійські установки загарбників: 18 і 14 вибухів. У Новослобідській громаді від ворожих снарядів постраждало фермерське господарство, ангар із сільськогосподарською технікою. Також є пошкодження електромереж.

По Середино-Будській громаді ворог вів вогонь з мінометів та ствольної артилерії, зафіксовано 7 вибухів. 8 мін калібру 120 мм загарбники випустили з боку російського населеного пункту Чорноземний городок по території Городнянської громади.

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Ще 8 ворожих боєприпасів розірвалося на території Семенівської громади. Ствольна артилерія росіян розстрілювала українське прикордоння з боку села Ломаківка.

 
 

Водночас прикордонники наголошують: складові Сил оборони продовжують захищати Україну від російських загарбників.

Теми: Сумська областьЧернігівська областьПрикордонна служба
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